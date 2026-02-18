Saneczkarki UKS Nowiny Wielkie Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zostały dzisiaj oficjalnie powitane po powrocie z Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina.

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy czekali na nich nie tylko przedstawiciele miejscowych władz, ale także spora grupa kibiców, którzy chcieli spotkać się z reprezentantkami Polski, które zajęły 6 miejsce w zmaganiach kobiecych dwójek.

Dłuższa rozmowa z naszymi saneczkarkami pojawi się w jednej z naszych zbliżających się audycji sportowych. A jak wyglądało powitanie naszych olimpijek można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku Zachód Sport.