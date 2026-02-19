28 lutego w Warszawie odbędą się centralne obchody 82. rocznicy zagłady polskich mieszkańców Huty Pieniackiej. 28 lutego 1944 roku oddziały SS Galizien i ukraińskich nacjonalistów zamordowali około tysiąc mieszkających tam Polaków. O tym akcie ludobójstwa, na terenie ówczesnego powiatu tarnopolskiego, cały czas przypomina Małgorzata Gośniowska – Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka we Wschowie, której mama uniknęła śmierci i do końca życia mieszkała na Ziemi Lubuskiej.

Według szacunków polskich historyków, w wyniku ludobójstwa na Wołyniu w latach 1943–1944, z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 40–60 tysięcy Polaków.