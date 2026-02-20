Na terenie gminy Łagów trwa wymiana lamp ulicznych. Stare oświetlenie jest zastępowane nowoczesnymi lampami LED, które zapewnią więcej światła, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz dają oszczędność prądu.

– Prace potrwają do końca czerwca, dlatego prosimy o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych utrudnień – mówi Czesław Kalbarczyk, wójt Łagowa.

Gmina Łagów całą inwestycję będzie spłacać przez 3 lata. Jak pokazują jednak wyliczenia łagowskiego samorządu, spłata pokrywana będzie w całości z oszczędności, jakie przyniesie wymiana oświetlenia.