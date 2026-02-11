Na kilka dni przed rozpoczęciem ferii zimowych w województwie lubuskim zielonogórska policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Dziś w „Rozmowie o 9.00” podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, szczególnie przestrzegała przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki. Jak podkreślała, przy dodatnich temperaturach lód na jeziorach i stawach jest kruchy i niejednolity, a wejście na taflę może skończyć się tragedią:

Policja przypomina też o rozmowie z dzieckiem przed feriami. Warto omówić zasady bezpiecznego zachowania w domu i poza nim, przypomnieć numer alarmowy 112 oraz uczulić najmłodszych, by nie ufali obcym i nie oddalali się z nieznajomymi:

Podczas ferii zielonogórscy policjanci będą również odwiedzać półkolonie, przypominając o zasadach bezpiecznej zimowej zabawy.

Zimowa przerwa rozpocznie się 16 lutego. Uczniowie do szkolnych ławek wrócą 2 marca.