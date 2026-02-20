Zmiana kierownictwa w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego nie wstrzymała inwestycji prowadzonych w placówce. Roboty rozpoczęte w poprzednim roku są kontynuowane.

– Prac jest dużo i są one niezmiernie ważne dla sprawnego funkcjonowania naszego muzeum – mówi Agnieszka Śnieg, starosta międzyrzecka.

Na pierwszym piętrze budynku dworskiego mają być pomieszczenia administracyjne, biblioteka muzealna i archiwum zakładowe. Budynek zostanie wyposażony w oświetlenie zewnętrzne i monitoring. Będzie to obiekt przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie teren wokół. Na ten cel przeznaczonych będzie 6 mln złotych z Polskiego Ładu.