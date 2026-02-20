15 firm stanęło do przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Magistrat jest w trakcie oceny ofert. Urząd otrzymał ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania.

Obiekt od lat czekał na wykonanie remontu. – Rozpiętość złożonych wycen była duża. Najniższa z nich to milion osiemset tysięcy. Znalazła się także oferta za trzy miliony złotych. Cieszę się bardzo, że jest tak duże zainteresowanie tą inwestycją. Czekamy na dopełnienie formalności i mam nadzieję, że prace ruszą – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Zadanie jest do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj.