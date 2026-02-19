Architektura to znacznie więcej niż tylko projektowanie budynków. To sztuka tworzenia przestrzeni kształtujacej jakośc naszego życia. Biorąc to pod uwagę śmiało można powiedzieć, że architektura stanowi wspólną sprawę, w której miasto, mieszkańcy i środowisko architektów muszą współpracować, aby tworzyć otoczenie funkcjonalne, estetyczne i społecznie odpowiedzialne.

Goście:architekt miasta Gorzowa Marta Bejnar Bejnarowicz oraz architektka Katarzyna Gucałło