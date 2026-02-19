Pierwsza taka operacja w Polsce i ogromny sukces transplantologów i chirurgów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze wycięli pacjentce wątrobę z ogromnym guzem nowotworowym, poza organizmem chorej precyzyjnie usunęli raka, a następnie ponowne wszczepili narząd.

Mówi szef zespołu operacyjnego, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii profesor Michał Grąt:

Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu, trwała 11 godzin. Wątroba była poza organizmem chorej przez niemal pięć godzin.

Biorczynią i jednocześnie dawczynią jest czterdziestotrzyletnia Małgorzata Bok. Czuje się dobrze, chociaż – jak wspomina – bardzo się bała:

Przełomowa operacja jest nadzieją dla chorych z zaawansowanymi guzami wątroby, które do tej pory uznawano za nieoperacyjne. Profesor Michał Grąt spodziewa się, że to początek programu autotransplantacji wątroby w Polsce.