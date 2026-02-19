W piątek, 20 lutego br. o 13.06 w audycji Justyny Piernik „Słowa i dźwięki” zostanie zaprezentowany reportaż „Trzy razy Chopin” autorstwa Cezarego Galka.

Opowieść o pianiście i matematyku Piotrze Pawlaku – uczestniku trzech kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Szczególnie w tym ostatnim, ubiegłorocznym zdobył uznanie docierając do półfinału i zyskując miano faworyta publiczności. Wyróżnił się grą nacechowaną młodzieńczym entuzjazmem. ale jednocześnie dojrzałością artystyczną i emocjonalnymi interpretacjami dzieł mistrza.

Jest jednym z najbardziej wszechstronnych i budzących emocje melomanów polskich pianistów młodego pokolenia. Zwycięzcą wielu międzynarodowych konkursów, m. in. V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maj Lind w Helsinkach i XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt. Jest laureatem konkursów chopinowskich w Pekinie), Budapeszcie i Krakowie), Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (2022) i Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023).

W chwili obecnej po udziale w konkursie chopinowskim korzystając z niesamowitej popularności bardzo dużo koncertuje, z czego i my skorzystaliśmy, nagrywając materiał do reportażu podczas przygotowań do występu z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej, ale też kontynuuje studia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowując się do doktoratu z matematyki..

ZAPOWIEDŹ AUDYCJI

FOTO: portretowe – Agnieszka Wira, koncertowe – Filharmonia Zielonogórska. Dziękujemy za udostępnienie.