Koszykarze Kangoo Basket Gorzów Wlkp. zajęli 4 miejsce w rozegranym w Wałbrzychu turnieju Młodzieżowej Ligi Europy Centralnej (Central European Youth Basketball League).

Udział w tych rozgrywkach to dla nas okazja nie tylko do gry w koszykówkę w międzynarodowym gronie, mówi prezes i trener Kangoo Basket Andrzej Stefanowicz.

Wyniki Kangoo Basket:

Jížní Supi – Kangoo Basket 83:48 (25:11 42:26 63:41)

Kangoo Basket – Thuringia Select Team 55:79 (12:28 24:46 32:61)

BK VIVIDBOOKS Pardubice – Kangoo Basket 63:77 (12:18 23:34 41:56)

Kangoo Basket – BBA Komárno 51:125 (19:40 28:77 42:99)

Górnik Airteam Walbrzych – Kangoo Basket 59:63 (13:19 29:32 49:54)