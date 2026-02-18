Koszykarze REWE digital Poland SKM Zastalu Zielona Góra zajęli trzecie miejsce w fazie zasadniczej rozgrywek III ligi i awansowali do grona ośmiu najlepszych drużyn z obu grup ligi dolnośląsko-lubuskiej.

W drugim etapie rozgrywek SKM Zastal przegrał z Basketem Legnica, Orłami Wrocław, KKS Siechnice i z Górnikiem Wałbrzych. 7 marca rozpoczną się mecze rewanżowe, a zielonogórzanie podejmą Basket Legnica. O dotychczasowych występach mówi Mateusz Kruczyński – jeden ze szkoleniowców zespołu rezerw SKM Zastalu: