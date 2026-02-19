Premier i MSZ apelują do Polaków o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Ostrzegają, że w każdej chwili w regionie może wybuchnąć otwarty konflikt – Stany Zjednoczone mogą zaatakować Iran.

Były szef resortu dyplomacji, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że USA przed podjęciem decyzji przeanalizują konsekwencje ewentualnej interwencji zbrojnej:

Amerykańskie media informują, że w Białym Domu trwa dyskusja na temat terminu ataku na Iran. Prezydent Donald Trump ma się skłaniać ku uderzeniu na dużą skalę. Do wybuchu wojny przygotowuje się Izrael. W najbliższych trzech dniach Pentagon ma przenieść część personelu poza region Bliskiego Wschodu – głównie do Europy lub do Stanów Zjednoczonych.

Premier Donald Tusk apelując o opuszczenie Iranu podkreślił, że w przypadku rozpoczęcia konfliktu zbrojnego ewakuacja może być już niemożliwa.