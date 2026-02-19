– Prace nie powinny być przeprowadzone w ten sposób – tak o elementach zabytkowego mostu w Ołobok mówi Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Barbara Bielinis-Kopeć dodaje, że powinny one być zdemontowane a nie wycinane palnikami:

Obecnie zarówno inwestor jak i konserwator, czekają na opinię biegłego. Ta odpowie czy historyczne substancja mostu została uszkodzona.

Starosta Zbigniew Szumski, który jest zarządcą drogi i mostu mówi, że opinia będzie kluczowa i rozwieje wątpliwości:

Przypomnijmy: ruchomy most w Ołoboku jest jednym z elementów fortyfikacji na linii Niesłysz-Obra. To perełka architektury i techniki militarnej na skalę Europy. O sprawie media poinformował badacz fortyfikacji Robert Michalak.