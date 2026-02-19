Wszyscy chętni mogą odwiedzać filie Muzeum Lubuskiego, gdzie cały czas czekają wystawy stałe i cyklicznie organizowane są różnego rodzaju ekspozycje, spotkania i warsztaty.

– Kolejne atrakcje zaplanowano na marzec. Wtedy też odbędzie się wernisaż oraz promocja książki – mówi Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego.

Oprócz tego wciąż dostępne są wystawy stałe, na których można oglądać różnego rodzaju eksponaty. „Zapraszamy zarówno do obiektów w Gorzowie jak i do Santoka czy Bogdańca” zachęca Ewa Pawlak.

Informacje o aktualnych wydarzenia można znaleźć na stronie facebookowej Muzeum Lubuskiego.