Osoby powyżej 70 roku życia lub sześćdziesięciolatkowie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z dotowanego przejazdu taksówką. Chodzi o usługę, którą realizuje świebodzińskie Centrum Usług Społecznych. To możliwość przejazdu do lekarza, dwa razy w miesiącu, za trzy złote od kursu.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Monika Filińska, mówi jak skorzystać z programu:

Osoby niesamodzielne, które nie mogą dotrzeć do CUS odwiedzane są przez pracowników placówki. Po złożeniu wniosku zostaje podpisana umowa, co trwa około tygodnia. Takich umów CUS ma już ponad 100.