Nie żyje dr inż. Kazimierz Bącal, były rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze w latach 1969–1972 – poinformował Uniwersytet Zielonogórski.

Był inżynierem i naukowcem, zajmował się m.in. techniką medyczną i projektowaniem implantów chirurgicznych. Pracował też w laboratoriach pomiarowych i kierował wieloma wydziałami uczelni.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Był m.in. kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz Medalem im. Paula Harrisa za współpracę międzynarodową na rzecz społeczności lokalnych.

Pogrzeb odbędzie się 23 lutego o 10:30 na Nowym Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze.

Kazimierz Bącal miał 98 lat.