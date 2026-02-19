Mieszkańcy gmin Brzeźnica i Nowogród Bobrzański łączą siły i wspólnie z samorządowcami zbierają podpisy w sprawie remontu drogi powiatowej do Niwisk zarządzanej przez powiat zielonogórski. Nawierzchnia arterii jest w fatalnym stanie.

W sumie na liście znalazło się ponad 1,5 tysiąca osób. O poprawę stanu drogi apelują między innymi mieszkańcy Brzeźnicy, Przybymierza, Kotowic, czy Skibic.

– Ta nitka jest o tyle ważna, że jest alternatywą dla drogi wojewódzkiej między Żaganiem, Nowogrodem Bobrzańskim i Zieloną Górą. Planujemy wysłać nasz wspólny apel do władz województwa o pilną potrzebę przeprowadzenia remontów – mówi wójt Artur Romejko:

Dodajmy, że odcinek, o którym mowa to około 12 kilometrów.