Za chwilę rozpocznie się oczekiwany remont głównego mostu w Żaganiu. Konstrukcja w ciągu drogi numer 296 podlega Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Inwestycja opiewa na ponad 3,5 miliona złotych. Wykonawcą zadania jest żarska firma, która wygrała przetarg.

Most Żaganny ma dla miasta znaczenie strategiczne. Został on uszkodzony w trakcie wrześniowej powodzi.

– Prace są konieczne. W związku potrzebą wkładu własnego do tych robót dołożyliśmy pieniądze z miejskiej kasy. To ponad sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych. Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o zmianach w organizacji ruchu – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Nie będzie łatwo przez ten czas zwłaszcza kierowcom, ale ten most trzeba wyremontować. Tu przez wiele lat nic nie zrobiono – zaznaczają mieszkańcy Żagania:

Prace potrwają do końca roku.