Rozpoczął się kolejny etap modernizacji i rozbudowy budynku urzędu gminy w Lipinkach Łużyckich. Samorząd otrzymał na realizację zadania dofinansowanie. Koszt inwestycji to ponad 8 milionów złotych.

– Obiekt zmienia się w oczach. Zadbamy także o dostępność dla osób mających problemy z poruszaniem się. Będzie podjazd i pomieszczenie przystosowane odpowiednio do przyjęcia interesantów. Na miejsce wróci także archiwum, które obecnie mieści się na terenie przedszkola – mówi wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz:

Przenosiny do obiektu po zakończeniu prac planowane są na wakacje.