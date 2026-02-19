Będzie rewitalizacja skweru przy ulicy Grunwaldzkiej w żarskiej dzielnicy Kunice. Magistrat ogłosił postępowanie przetargowe. Szacowany koszt realizacji zadania to około 800 tysięcy złotych. Inwestycja finansowana jest z pieniędzy miasta.

Samorząd chce uatrakcyjnić miejską przestrzeń w tej lokalizacji. – Każda z dzielnic Żar zasługuje na uwagę i wsparcie. Jak do tej pory wyglądało to miejsce mieszkańcy doskonale wiedzą. Mamy w miejskiej kasie zabezpieczoną kwotę na wykonanie robót. Czekamy na firmę, która podejmie się prac. Niebawem skwer wypięknieje – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Planowany koszt rewitalizacji placu to 650 tysięcy złotych. Za wykonanie rzeźby hutnika szklarza magistrat zapłaci 150 tysięcy złotych.