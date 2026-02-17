Wojciech Targowski z klubu Sporty Walki Gorzów zajął drugie miejsce w I Pucharze Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym.
W rozgrywanym w Warszawie turnieju walczący w wadze 92 kg. gorzowianin pewnie wygrał cztery pojedynki, ale w finale uległ Tomaszowi Mitalowi z Olimpijczyka Radom.
