Wojciech Targowski z klubu Sporty Walki Gorzów zajął drugie miejsce w I Pucharze Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym.

W rozgrywanym w Warszawie turnieju walczący w wadze 92 kg. gorzowianin pewnie wygrał cztery pojedynki, ale w finale uległ Tomaszowi Mitalowi z Olimpijczyka Radom.