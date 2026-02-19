Po kilkunastu latach eksploatacji boiska typu Orlik wymagają gruntownych remontów. Przy tej okazji poszerzane są funkcje tych placów sportowych. Samorządy mogą zabiegać o dofinansowanie prac, bo pieniądze na ten cel ma Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Tak zrobiły władze Torzymia i pieniądze otrzymały.

– Podpisaliśmy już umowę na dofinansowanie remontu kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 – mówi Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.

W ramach prac modernizacyjnych zaplanowano wymianę nawierzchni z trawy sztucznej na boisku do piłki nożnej, remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, wymianę opraw oświetleniowych oraz remont piłkochwytów. Całość prac ma być wykonana do końca roku.