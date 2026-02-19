Plan odbudowy Strefy Gazy, która została zrównana z ziemią w wyniku wojny z Izraelem ma być tematem spotkania inauguracyjnego Rady Pokoju. Dziś pierwsze posiedzenie.

Do Stanów Zjednoczonych przyjadą przedstawiciele państw, które przystąpiły do inicjatywy Donalda Trumpa i obserwatorzy z pozostałych zaproszonych do gremium krajów. Polska będzie obecna w Waszyngtonie w roli obserwatora. Nasz kraj będzie reprezentować szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz.

O szczegółach Agata Król: