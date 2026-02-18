Ministerstwo kultury Ukrainy wydało ostateczną zgodę na prace poszukiwawcze na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka w w obwodzie lwowskim. Jak poinformowano w komunikacie, to odpowiedź na wniosek z 16 lutego Stowarzyszenia Huta Pieniacka ze Wschowy.

– To dawno oczekiwana decyzja i efekt wieloletnich starań – mówi w rozmowie z Radiem Zachód prezes stowarzyszenia Małgorzata Gośniowska-Kola.

„Decyzja władz ukraińskich kończy blisko siedmioletnie starania IPN o uzyskanie pozwolenia na poszukiwanie grobów ofiar zbrodni dokonanej 82 lata temu, której rocznica przypada za kilka dni. Działania IPN podejmowane były w ścisłej współpracy z rodzinami ofiar skupionymi wokół Stowarzyszenia Huta Pieniacka, przy szczególnym zaangażowaniu prezes stowarzyszenia p. Małgorzaty Gośniowskiej–Koli” – czytamy w komunikacie Instytutu Pamięci Narodowej.

28 lutego 1944 r. w Hucie Pieniackiej miała miejsce akcja pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej, w wyniku której śmierć poniosło około 850 osób. Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien”, wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukraińskich.

„Prace dotyczą poszukiwań i lokalizacji miejsc pochówku mieszkańców wsi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Decyzja opiera się na ustaleniach ukraińsko-polskiej grupy roboczej do spraw pamięci historycznej. Zostały one zapisane we wspólnym komunikacie (…), a także potwierdzone podczas spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego 19 grudnia 2025 r. w Warszawie”- napisano w komunikacie ukraińskiego ministerstwa.

Prace poszukiwawcze będą prowadzone przez wspólną ekspedycję ukraińsko-polską. Po ustaleniu dokładnego miejsca pochówku, w przypadku odnalezienia szczątków, odbędą się ekshumacje i ponowny pochówek.

Ministerstwo kultury Ukrainy przypomina, że Ukraina i Polska planują również dalsze poszukiwania na terytorium obu krajów. Pod koniec 2025 roku resort wydał już pozwolenia na prace poszukiwawcze we wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, a także na kontynuację badań na terenie dawnej wsi Pużniki w obwodzie tarnopolskim. Wiosną 2026 roku planowane są prace we wsi Ugli w obwodzie rówieńskim oraz kontynuacja badań ukraińskich w Polsce.

„Ministerstwo podkreśla wagę oddawania czci zmarłym i pielęgnowania ich pamięci” – napisano w komunikacie.