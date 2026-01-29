Dla uczelni to prestiż i możliwość dalszego rozwoju, dla brygady wykwalifikowane kadry. Gorzowska Akademia Jakuba z Paradyża i 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały dziś porozumienie o współpracy.
Cel to rozwijanie wspólnych działań w obszarze edukacji, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz inicjatyw społecznych i obywatelskich, realizowanych na rzecz mieszkańców miasta i regionu.
Mówi rektor akademii prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska:
– Również lubuska brygada mocno zyskuje na takim porozumieniu – przekonywał płk. Leszek Giergielewicz:
Giergielewicz dodaje, że taka współpraca jest szczególnie istotna zwłaszcza teraz, gdy Gorzów staje przed nowymi wyzwaniami związanymi z obronnością kraju.