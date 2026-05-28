W niedzielę w przypałacowych ogrodach w Chichach w powiecie żagańskim odbędzie się koncert dwóch orkiestr. Przed publicznością zaprezentują się muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia w Żaganiu oraz niemieckiej Musikschule Senftenberg. Wstęp jest wolny.

Przedsięwzięcie realizowane jest z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa- Nysa- Bóbr”. – Nasz samorząd postawił na plenerowy koncert muzyki klasycznej w ogrodzie przy obiekcie należącym do Szlaku Architektury Rezydencjonalnej. Zachęcamy do udziału w niecodziennym spotkaniu z kulturą i muzyką. Zapowiada się ciekawe wydarzenie, w którym warto uczestniczyć – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Początek koncertu godzina 17.00.