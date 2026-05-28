„Sport łączy pokolenia” – pod taką nazwą w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu odbędą się turnieje sportowe z udziałem absolwentów i obecnych uczniów. Wszystko z okazji obchodów 80 lat funkcjonowania placówki. Rozgrywki zaplanowano na 30 maja.

W planach mecze w piłkę siatkową, ręczną i nożną. – Przypadająca rocznica jest idealną okazją, aby ponownie móc się spotkać i powspominać. Naszą szkołę ukończyli chociażby znakomici szczypiorniści, którzy reprezentowali kraj na arenie międzynarodowej. Podczas pokoleniowych potyczek wynik nie będzie najważniejszy. Tutaj stawiamy na integrację. Na koniec zaplanowaliśmy wspólne grillowanie – mówi trener piłki ręcznej i nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Kudła:

Rejestracja uczestników godzina 10.30. Pierwszy gwizdek pół godziny później.