Pięć tysięcy kilometrów, kilka nocy w chatce na odludziu i cisza za kołem podbiegunowym.

Dziś w „Planie B” gościem będzie Arkadiusz Mnich – podróżnik, wojskowy i pasjonat survivalu oraz bushcraftu, który spełnił marzenie o wyprawie do Laponii.

Porozmawiamy o przetrwaniu w ekstremalnych warunkach, arktycznych temperaturach, samowystarczalności. Wyjaśnimy, czym różni się survival od bushcraftu, jaki sprzęt naprawdę ma znaczenie i jak przygotować się na trudne sytuacje.

W programie powiemy także o numerze alarmowym 112. 428 tysięcy zgłoszeń. Taką liczbę telefonów odebrali w ubiegłym roku operatorzy numeru 112 z Gorzowa Wielkopolskiego. Aż 43 procent z nich czyli 182 tysiące telefonów było nieuzasadnionych.