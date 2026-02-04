Krosno Odrzańskie ma nowy herb. Nie jest zasadniczo różny od poprzedniego, ale uważni obserwatorzy zmiany dostrzegą natychmiast. Zmieniło się nasycenie koloru niebieskiego w tle, okna krużgankowe, kształt tarczy Piastów Śląskich, przybyły dwie gwiazdy.

– O konieczności zmian zadecydował przypadek, ale całe postępowanie w komisji heraldycznej MSWiA trwało 7 lat – tłumaczy Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Wszystko zaczęło się od prac nad odznaką „Zasłużony dla Gminy”. Wniosek przesłany do MSWiA wrócił z sugestią komisji heraldycznej, która oceniła, że dotychczasowy herb był niedoprecyzowany.