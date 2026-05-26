Robert Lewandowski znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana do kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą w niedzielę (31 maja) we Wrocławiu oraz Nigerią 3 czerwca w Warszawie – ogłosił PZPN. Brakuje za to triumfatora Ligi Europy w barwach Aston Villi Matty’ego Casha.

37-letni kapitan biało-czerwonych po marcowym finale baraży o awans do tegorocznego mundialu nie zadeklarował, czy będzie kontynuował reprezentacyjną karierę, ale też ze sztabu kadry dochodziły sygnały, że może dalej w niej występować. Napastnik, który po czterech latach opuszcza Barcelonę, do tej pory rozegrał w drużynie narodowej 165 meczów i strzelił w nich 89 goli.

Nowymi twarzami w kadrze Urbana są m.in. napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski.

Ten pierwszy w zakończonym w sobotę sezonie ekstraklasy zdobył 18 bramek i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Natomiast Żukowski z FC Magdeburg z dorobkiem 17 goli zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców drugiej ligi niemieckiej. Sezon zaczął jednak w barwach pierwszoligowego Śląska Wrocław, a do Niemiec przeniósł się tuż przed końcem letniego okna transferowego. Długo jednak leczył kontuzję stopy i na boisko wrócił 22 listopada.

Pierwsze powołania do kadry narodowej otrzymali też obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik.

18-letni Potulski w minionym sezonie zaliczył 15 występów w Bundeslidze w barwach FSV Mainz, wcześniej grał też w juniorskich i młodzieżowej reprezentacji Polski. Z kolei zaproszenia dla Wojtuszka, który jest zawodnikiem Jagiellonii Białystok, ale Urban zna go ze wspólnej pracy w Górniku Zabrze, oraz 22-letniego Wójcika to nagroda za pokazanie się z dobrej strony na ligowych boiskach.

Po raz kolejny selekcjoner sięgnął też po 18-letniego Oskara Pietuszewskiego z FC Porto, który w marcu zadebiutował w zespole narodowym, oraz jego klubowych kolegów Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.

Po dłuższej przerwie do kadry wraca też bramkarz saudyjskiego Neom SC Marcin Bułka, który praktycznie cały sezon stracił z powodu kontuzji. Brakuje za to innego rekonwalescenta na tej pozycji – Łukasza Skorupskiego.

Poza Cashem, z kadry na marcowe baraże o mundial brakuje też bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego, Jakuba Modera z Feyenoordu Rotterdam, Jana Ziółkowskiego z Romy, Krzysztofa Piątka z katarskiego Al-Duhail SC oraz Kamila Grosickiego, który definitywnie zakończył międzynarodową karierę.

Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie trzy dni później zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Rywale biało-czerwonych także nie zakwalifikowali się do tegorocznego mundialu.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Ukrainą i Nigerią:

bramkarze: Marcin Bułka (Neom SC, Arabia Saudyjska), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam, Azerbejdżan);

obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (FC Porto), Kacper Potulski (FSV Mainz 05), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok), Oskar Wójcik (Cracovia);

pomocnicy: Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Oskar Pietuszewski (FC Porto), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennes), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan);

napastnicy: Karol Czubak (Motor Lublin), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny), Mateusz Żukowski (FC Magdeburg).