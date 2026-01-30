Strażacy ze Strużki uratowali życie 70-letniego mężczyzny. Udało się dzięki zachowaniu zimnej krwi, umiejętnościom i bliskiej odległości do defibrylatora, który znajdował się w pobliskim OSP. Sytuacja miała miejsce w sobotę. Popołudniu na terenie jednej z posesji zaparkował samochód. Za jego kierownicą siedziała młoda kobieta, która wiozła rodziców. Jak się okazało 70-letni mężczyzna stracił przytomność w trakcie jazdy i nie dawał znaków życia. Goście Tomasz i Mateusz Karolczak, Dawid Lewandowski