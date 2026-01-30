W Kijowie 378 domów nadal pozostaje bez ogrzewania po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną z 24 stycznia – poinformowały władze stolicy Ukrainy. Wówczas około 6 tys. bloków mieszkalnych zostało odciętych od dostaw ciepła, gdy temperatury spadały i nadal są poniżej zera.

Wczoraj w ciągu dnia na Trojeszczynie (dzielnica Kijowa na lewym brzegu Dniepru – PAP) ogrzewanie włączono w ponad 100 budynkach. Minionej nocy – w kolejnych 50

– napisał w piątek (30 stycznia) mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie.

Rosyjski atak z 24 stycznia pozostawił wówczas mieszkańców stolicy także bez dostaw wody i energii elektrycznej, a system energetyczny był tak przeciążony, że – według doniesień medialnych – przerwy w dostawach prądu dotknęły około 80 proc. Ukrainy dzień po ataku.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Portal RBK-Ukraina pisze w piątek, że cała Trojeszczyna została odcięta od dostaw ogrzewania po raz pierwszy od początku pełnoskalowej inwazji, choć kampania rosyjskich nalotów na ukraińską krytyczną infrastrukturę trwa z przerwami od jesieni 2022 r.

Nadciąga mróz

Ze strachem myślimy, co będzie w nadchodzący weekend, kiedy znów nadejdą mrozy

– powiedziała jedna z mieszkanek Kijowa, cytowana przez RBK-Ukraina.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Prognozy pogody na nadchodzący tydzień dla ukraińskich miast nie są optymistyczne – spodziewane są spadki temperatur nawet poniżej minus 20 stopni C.

W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że osobiście poprosił rosyjskiego przywódcę Władimira Putina by ten wstrzymał ostrzały infrastruktury krytycznej w Kijowie i innych miastach przez najbliższy tydzień w związku z prognozowanymi mrozami.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Tego samego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom w Kijowie, że „jeśli Rosja nie będzie atakować naszej infrastruktury energetycznej, (…) my również nie będziemy atakować ich (infrastruktury – PAP)”.

Rozmowy pokojowe

W tle nieustającego kryzysu energetycznego w Ukrainie, trwają rozmowy na temat uregulowania i możliwego zakończenia wojny z udziałem Waszyngtonu, Kijowa i Moskwy. Po trójstronnych rozmowach 24 stycznia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lutego w tym samym kraju, choć – jak zaznaczył Zełenski w piątek – data i miejsce mogą ulec zmianie.