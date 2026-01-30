Spis treści
Polska Agencja Kosmiczna prognozuje, że w piątek (30 stycznia) może dojść do wejścia w atmosferę fragmentu chińskiej rakiety kosmicznej – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dodało, że tak może się stać między godz. 9.09 a 13.21 czasu polskiego.
O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmentu chińskiej rakiety ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które zacytowało komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Jak informowano, sytuacja związana jest z naturalnym procesem deorbitacji rakiety.
W piątek (30 stycznia) POLSA podała, że według najnowszych dostępnych informacji o położeniu orbitalnym, szacuje się, że obiekt ZQ-3 R/B wejdzie w atmosferę Ziemi w piątek między godz. 7.04 a 13.12 czasu polskiego. Według kolejnego komunikatu zamieszczonego przez RCB na platformie X, szacowane okno czasowe to 9.09–13.21 czasu polskiego.
Prognozy mogą się zmieniać wraz z nowymi danymi. Możliwe przeloty nad Polską: pas nadmorski Bałtyku – ok. 9.54, Suwalszczyzna – ok. 12.55
– podało RCB.
Polska Agencja Kosmiczna prognozuje, że dziś może dojść do wejścia w atmosferę fragmentu rakiety ZQ-3 R/B.
? Szacowane okno czasowe: 9:09–13:21 czasu polskiego
?? Prognozy mogą się zmieniać wraz z nowymi danymi
Centrum zapewniło, że jest w stałym kontakcie z Polską Agencją Kosmiczną, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zaapelowało również o śledzenie komunikatów Agencji.
Ze względu na szacowaną masę (11000 kg) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii
– przekazała POLSA w komunikacie.
Agencja zapewniła, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.
Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu naszych teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA)
– podała POLSA.
Dodała, że krajowe służby i instytucje „są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST”.
1. Popularyzator astronomii: szansa na deorbitację chińskiej rakiety nad Polską rzędu 0,3 proc.
Popularyzator astronomii Karol Wójcicki ocenia, że choć według najnowszych prognoz rośnie szansa na deorbitację chińskiej rakiety nad terytorium Polski, to wciąż ryzyko jest bardzo małe, rzędu 0,3 proc.
Karol Wójcicki przywołał w piątek (30 stycznia) na swoim profilu FB „Z głową w gwiazdach” poranne prognozy EU SST (czyli europejskiego systemu nadzoru i śledzenia przestrzeni kosmicznej), z których wynika, że centralny (kulminacyjny) moment deorbitacji wypada obecnie 30 stycznia o godzinie 11.39 czasu polskiego, niepewność prognozy wynosi plus/minus 156 minut, a okno deorbitacyjne obejmuje przedział od około godz. 9.03 do 14.15 czasu polskiego.
Z najnowszej trajektorii wynika jednak, że zaledwie kilkanaście minut po prognozowanym kulminacyjnym momencie deorbitacji, wciąż w trakcie trwania okna niepewności, obiekt ponownie pojawi się nad Europą. Trasa tego przelotu wygląda następująco: Północna Szkocja – Dania – południowa Szwecja – Morze Bałtyckie – przelot dokładnie wzdłuż Półwyspu Helskiego, po czym obiekt wleci nad północno-wschodnią Polskę
– opisał popularyzator.
Wójcicki dodał, że zgodnie z najnowszymi danymi orbitalnymi moment wlotu nad terytorium Polski nastąpi w piątek o godzinie 12.55.22 czasu polskiego.
Trajektoria przebiega wzdłuż Półwyspu Helskiego, a następnie obiekt przeleci nad północno-wschodnią Polską. Cały przelot nad naszym krajem potrwa około 60 sekund. 12:55:22 – 12:56:17
– napisał.
Dodał, że w aktualnym oknie deorbitacyjnym pozostały już tylko trzy możliwe orbity, podczas których obiekt może wejść w atmosferę.
Jedna z nich przebiega nad Europą bardzo krótko po kulminacyjnym momencie deorbitacji, co znacząco zmniejsza margines bezpieczeństwa czasowego. To właśnie ten przelot – nad Bałtykiem i Polską – jest obecnie najbliższy prognozowanemu rozpadowi obiektu. To wciąż NIE oznacza, że do deorbitacji dojdzie nad Polską. Mówimy tutaj o coraz bardziej rosnącym ryzyku, które nas dotyczy. Wciąż trzeba zaznaczyć, że są one na poziomie ok. 0,3 proc.
– podkreślił.
W lutym ubiegłego roku w niekontrolowany sposób w atmosferę nad Polską wszedł człon rakiety Falcon 9 R/B firmy SpaceX. Powodem tego – jak wyjaśniła wówczas firma SpaceX – była usterka podczas operacji sprowadzania rakiety z orbity. Człon o masie ok. 4 ton pochodził z misji Space X Starlink Group 11-4, która 1 lutego 2025 r. wystartowała z bazy lotniczej w Kalifornii. Jego szczątki odnaleziono w kilku miejscach Polski.
2. PAŻP: przelot fragmentu chińskiej rakiety jest monitorowany; ruch samolotów w pełni bezpieczny
Sytuacja dot. przelotu fragmentu chińskiej rakiety przez polską przestrzeń powietrzną jest stale monitorowana, a ruch samolotów w pełni bezpieczny – poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Według szacunków obiekt powinien wejść atmosferę w ciągu dnia w piątek (30 stycznia).
PAŻP współpracuje z POLSA (Polską Agencją Kosmiczną – PAP) na podstawie specjalnej umowy, także w zakresie przelotu fragmentu chińskiej rakiety przez polską przestrzeń powietrzną. Sytuacja jest stale monitorowana i na tej podstawie podejmujemy decyzje operacyjne. Ruch samolotów jest w pełni bezpieczny
– poinformowała PAŻP na portalu X.
