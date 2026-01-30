– Jestem przekonany, że przywieziecie medale – powiedział prezydent Karol Nawrocki do polskich sportowców udających się na zimowe igrzyska do Włoch podczas ich ślubowania w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) w Warszawie.

Chciałbym podziękować wszystkim sportowcom za zbiorową radość i nadzieję, która nadchodzi dzięki wam. Ta radość jest tak ważna dla całego naszego narodu. Mamy też przekonanie, że jesteście wyjątkowi

– podkreślił Nawrocki i wyraził nadzieję na sukcesy na zbliżających się igrzyskach.

Sprawa oczywiście nie jest łatwa. Ja jestem, drodzy państwo, realistą. Wiemy, że osiągnąć medal na igrzyskach olimpijskich to jest wielki zaszczyt, ogromny wysiłek. Jestem przekonany, że przywieziecie medale, tego wam życzę z całego serca. Jestem z was dumny jako prezydent Polski

– dodał.

Podczas piątkowej ceremonii nominacje olimpijskie odebrało 26 z 60 sportowców, którzy zostali powołani do olimpijskiej reprezentacji. Byli wśród nich panczeniści Natalia Czerwonka, która poniesie polską flagę na ceremonii otwarcia w Mediolanie, Andżelika Wójcik i Władimir Semirunnij, saneczkarze Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk, biathloniści Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół, bobsleistki Klaudia Adamek, Linda Weiszewski i mająca status rezerwowej Marika Zandecka, alpejka Aniela Sawicka, łyżwiarze figurowi Julia Szczecinina, Sofija Dowhal, Władimir Samojłow, Michał Woźniak i Wiktor Kulesza.

Oficjalne nominacje otrzymali także trenerzy, członkowie sztabów i działacze związków sportowych oraz przedstawiciele misji olimpijskiej.

Uroczystą przysięgę w imieniu sportowców odczytała bobsleistka Adamek – pierwsza w historii reprezentantka Polski zarówno na letnich, jak i na zimowych igrzyskach, bo wcześniej, w Toki 2021 roku, startowała w lekkoatletyce. W imieniu trenerów i sztabów ślubowanie złożył szkoleniowiec bobsleistów Dawid Kupczyk. Pozostała część reprezentacji zrobi to już we Włoszech.

Dzisiaj walczymy we Włoszech, ale za kilkanaście lat – jestem przekonany – będziemy w stanie zrealizować najpiękniejsze igrzyska w historii

– zaznaczył minister sportu Jakub Rutnicki.

Na ślubowaniu obecny był również ambasador Włoch w Polsce Luca Franchetti-Pardo.

Cieszę się, że będziemy mogli was ugościć. Obiecujemy, że poczujecie się tam jak jedni z nas. Przypomniano dzisiaj, że w hymnie Polski jest wzmianka o Włoszech, ale mało kto wie, że w hymnie Włoch jest mowa o Polsce. To pokazuje przywiązanie naszych narodów

– przypomniał.

W składzie reprezentacji, zatwierdzonym w poniedziałek przez zarząd PKOl, znalazło się 60 zawodników, w tym 32 kobiety i 28 mężczyzn.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.