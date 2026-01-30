W Zwierzynie odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Porozmawiajmy o przyszłości silnego Lubuskiego”. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców oraz lokalnych działaczy, którzy rozmawiali o przyszłości regionu i najważniejszych wyzwaniach dla województwa lubuskiego.

– Pod tym hasłem chcemy odwiedzić wszystkie powiaty – mówi Łukasz Porycki, członek Zarządu Województwa Lubskiego.

Podczas spotkania poruszano m.in. tematy rozwoju lokalnych społeczności, inwestycji, jakości życia w mniejszych miejscowościach, a także bezpieczeństwa.

– Gmina Zwierzyn jest typowo rolnicza, stąd nie mogło też zabraknąć tego tematu – mówi Marek Halasz, radny wojewódzki, dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim.

Organizatorzy podkreślali, że cykl spotkań ma na celu wsłuchiwanie się w głos mieszkańców i budowanie wspólnej wizji rozwoju regionu.

– To dobra inicjatywa – podkreśla Bogumiła Michalska, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie i prezeska Stowarzyszenia „Stolina”.

Podobne spotkania mają odbywać się także w innych miejscowościach województwa lubuskiego. Kolejne już 12 lutego w Szczańcu.