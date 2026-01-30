Gościem Daniela Rutkowskiego jest Arkadiusz Kaniak Rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej
W piątek (30 stycznia) podpisana została umowa na nowy system antydronowy dla polskiego wojska. System San zbudują firmy z Polskiej...
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Orzeszek” w Żarach zachęca dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Placówka obchodzi 5 lat funkcjonowania i organizuje...
Mimo pogłębiającego się kryzysu demograficznego rządzący nie próbują szacować, czy powstające projekty ustaw mają wpływ na dzietność – pisze piątkowa (30 stycznia) „Rzeczpospolita”. „Rz” przypomina, że do każdego...
Centrum Usług Społecznych w Trzebielu zachęca mieszkańców gminy do korzystania z darmowej pomocy psychologicznej. Spotkania ze specjalistą odbywają się w...
W poniedziałek (2 lutego) formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w kolejnych sześciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim....
W Zwierzynie odbyło się spotkanie w ramach cyklu "Porozmawiajmy o przyszłości silnego Lubuskiego”. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców oraz lokalnych działaczy, którzy...
