Rada nadzorcza KGHM odwołała w piątek (30 stycznia) prezesa Andrzeja Szydło i delegowała czasowo na to stanowisko Remigiusza Paszkiewicza – podała spółka miedziowa w piątkowym komunikacie.

Podczas piątkowego (30 stycznia) posiedzenia rady nadzorczej odwołano prezesa KGHM Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka.

Spółka poinformowała ponadto, że podjęto również uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Zgodnie z komunikatem Paszkiewicz będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, ale nie dłużej niż trzy miesiące.

Paszkiewicz od 20 stycznia br. zasiada w radzie nadzorczej miedziowej spółki. Wraz z nim do tego gremium zostali wówczas powołani, na wniosek Skarbu Państwa, jeszcze trzej nowi członkowie – Zbigniew Ćwiąkalski (przewodniczący RN KGHM), Artur Ulrich, Łukasz Żelewski.

Remigiusz Paszkiewicz specjalizuje się – jak podano we wcześniejszym komunikacie – w „prowadzeniu skutecznych procesów restrukturyzacyjnych w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym, w warunkach wysokiej złożoności operacyjnej oraz presji czasu”. Pracował m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK, których był prezesem. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Andrzej Szydło pełnił funkcję prezesa KGHM od marca 2023 r. Wiceprezesem zarządu ds. korporacyjnych został wtedy też Piotr Stryczek.

Nieoficjalne informacje o odwołaniu przez radę nadzorczą prezesów Szydło i Stryczka pojawiły się w piątek około godz. 10. Wówczas też kurs miedziowej spółki zaczął gwałtownie spadać, osiągając minimum po godz. 11., kiedy za jedną akcję lubińskiej spółki płacono 333,5 zł, co jest ponad 10-procentowym spadkiem w stosunku do kursu odniesienia.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.