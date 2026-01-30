Zakład Gospodarki Komunalnej przejął zadanie odbioru odpadów z terenu gminy Iłowa. Zawarta umowa obowiązuje do końca grudnia. Spółka zawiaduje także punktem selektywnej zbiórki odpadów.

Działania te mają zwiększyć niezależność gminy. – Zadanie ma usprawnić odbiór śmieci z trenów Iłowej oraz sołectw. Przejęliśmy także kontrolę i odpowiedzialność za pszok. Rozmawiamy także z mieszkańcami na temat jakości prowadzonej segregacji, bo to przekłada się na cenę usługi – mówi prezes zakładu Rafał Fularski:

W sumie spółka odbiera odpady z 1400 gminnych nieruchomości.