Przełomowe badania zielonogórskich naukowców. Na Uniwersytecie Zielonogórskim opracowywane są nowoczesne metody diagnozy chorób psychicznych u dzieci. Chodzi o psychozę. Dużą rolę odegrała tu sztuczna inteligencja i badania krwi.

Biomarkery krwi, jak mówią naukowcy, umożliwiają diagnozę wczesnej choroby u dzieci. Wyjaśnia doktor Maksymilian Brzezicki, współautor badań:

Diagnostyka psychiatryczna u dzieci to ogromne wyzwanie, bo kluczowy w leczeniu psychozy jest czas – mówi Maksymilian Brzezicki. Dzięki nowej metodzie ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego spada do minimum, a chorobę można wykryć we wczesnej fazie. Badania przeprowadzono na grupie blisko stu pacjentów zdrowych i z wczesną psychozą:

Badania prowadził zespół naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego, we współpracy z partnerami z Uniwersytetu Oxfordzkiego, Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.