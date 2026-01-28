PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów wygrał u siebie z ostatnim w tabeli SUS Elephant Travel Trzebiatów 3:1 w zaległym meczu grupy 1 II ligi.

Pierwszego seta gorzowianie przegrali 21:25, w drugim zwyciężyli do 20. W trzecim prowadzili już 15:9, ale goście szybko odrobili straty i doszło do gry na przewagi, w której Stilon wygrał 26:24. Czwarta partia była już pod kontrolą miejscowych i zakończyła się wynikiem 25:18:

PGE Akademia Siatkówki Stilon jest na 10. miejscu w tabeli i ma o 1 punkt więcej niż najbliższy rywal Joker Piła, ale także o jeden mecz rozegrany więcej.