Poziom rzeki Warty cały czas podnosi się. W piątek rano wodowskaz pod Mostem Lubuskim wskazuje 373 centymetry, Do stanu ostrzegawczego brakuje jeszcze 17 centymetrów. Wciąż jesteśmy w wysokich stanach rzeki.
Sytuację na Warcie sprawdzała Ela Kobelak:
Rzeka zalała już dolne tarasy Bulwarów.
Lodołamacze na Odrze
Ujemne temperatury w całym kraju powodują rozwój zjawisk lodowych.
Na Odrze pracuje 13 lodołamaczy – siedem polskich i sześć niemieckich.
Służby Wód Polskich zachowują pełną czujność. Lodołamacz „Borsuk” pozostaje w gotowości i stacjonuje przy śluzie Rędzin we Wrocławiu. W Szczecinie akcja lodołamania jest obecnie zawieszona – brak zagrożenia spływem kry pozwolił na otwarcie Regalicy dla żeglugi.
Wcześniej na Odrze Zachodniej przeprowadzono planowane manewry techniczne jednostek. Z uwagi na prognozowane mrozy, sytuacja jest stale monitorowana, zwłaszcza w rejonach występowania zatorów i cofek.
Grubość pokrywy lodowej na Odrze
Pokrywa lodowa stopniowo przyrasta na odcinkach w górę Odry. Obecna jest już ok. 20 kilometrów od Słubic.
Występuje też w rejonie ujścia Warty do Odry w Kostrzynie, oraz w województwie zachodniopomorskim.
Grubość lodu przy ujściu Warty wynosi ok. 10-30 cm.
Poziom wód w rzekach jest stale monitorowany.
W Kostrzynie nad Odrą utrzymuje się w strefie stanów wysokich, jednak z tendencją do stabilizacji.
Na razie nie ma zagrożeń hydrologicznych
– uspokajają pracownicy Wód Polskich ze Szczecina.
