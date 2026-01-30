Poziom rzeki Warty cały czas podnosi się. W piątek rano wodowskaz pod Mostem Lubuskim wskazuje 373 centymetry, Do stanu ostrzegawczego brakuje jeszcze 17 centymetrów. Wciąż jesteśmy w wysokich stanach rzeki.

Sytuację na Warcie sprawdzała Ela Kobelak:

Rzeka zalała już dolne tarasy Bulwarów.

Lodołamacze na Odrze

Ujemne temperatury w całym kraju powodują rozwój zjawisk lodowych.

Na Odrze pracuje 13 lodołamaczy – siedem polskich i sześć niemieckich.

Służby Wód Polskich zachowują pełną czujność. Lodołamacz „Borsuk” pozostaje w gotowości i stacjonuje przy śluzie Rędzin we Wrocławiu. W Szczecinie akcja lodołamania jest obecnie zawieszona – brak zagrożenia spływem kry pozwolił na otwarcie Regalicy dla żeglugi.

Wcześniej na Odrze Zachodniej przeprowadzono planowane manewry techniczne jednostek. Z uwagi na prognozowane mrozy, sytuacja jest stale monitorowana, zwłaszcza w rejonach występowania zatorów i cofek.

Grubość pokrywy lodowej na Odrze

Pokrywa lodowa stopniowo przyrasta na odcinkach w górę Odry. Obecna jest już ok. 20 kilometrów od Słubic.

Występuje też w rejonie ujścia Warty do Odry w Kostrzynie, oraz w województwie zachodniopomorskim.

Grubość lodu przy ujściu Warty wynosi ok. 10-30 cm.

Poziom wód w rzekach jest stale monitorowany.

W Kostrzynie nad Odrą utrzymuje się w strefie stanów wysokich, jednak z tendencją do stabilizacji.

Na razie nie ma zagrożeń hydrologicznych

– uspokajają pracownicy Wód Polskich ze Szczecina.