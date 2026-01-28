Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu przechodzi zmiany strukturalne w Centrum Usług Społecznych. Roboty budowlane mają się zacząć w marcu. Inwestycja to koszt blisko 3 milionów złotych. Będą też dodatkowe usługi dla mieszkańców.

Zakres świadczeń społecznych ma objąć około 160 osób. – Rozpoczęliśmy etap przejścia w strukturę centrum. To nie tylko przebudowa budynku, ale i szerszy wachlarz ofert kierowanych do Żaganian będących w trudnej sytuacji oraz seniorów. Będzie na przykład prowadzone mobilne wsparcie psychologiczne – mówi dyrektor Piotr Puchalski:

– Przeprowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami, aby zorientować się, jakie są najpilniejsze potrzeby pomocy i odpowiemy na te głosy – mówi szef żagańskiej placówki:

Projekt jest realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego.