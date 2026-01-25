W niedzielę (25 stycznia) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed złą jakością powietrza dla odbiorców powiatu żywieckiego w woj. śląskim. RCB ostrzega również przed marznącym deszczem i gołoledzią na terenie dziewięciu województw. Alerty obowiązywać będą w niedzielę i poniedziałek, 25 i 26 stycznia.

RCB ostrzega przed złą jakością powietrza w związku z obecnością pyłu zawieszonego PM10. Osobom przebywającym na terenie powiatu żywieckiego zalecane jest unikanie aktywności na zewnątrz i niewietrzenie pomieszczeń.

PM10 jest jednym ze składników smogu

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

RCB apeluje o pozostanie w domach

Centrum wydało również alert przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.

!?Uwaga! Alert RCB!? "Uwaga! Dziś i jutro (25/26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach”. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:

? zachodniopomorskiego,

? pomorskiego,

RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach. Alert obowiązywać będzie w niedzielę i poniedziałek (25 i 26 stycznia), a na terenie woj. podkarpackiego w niedzielę.

„Szklanka na lubuskich chodnikach”

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp. podało, że wszystkie drogi wojewódzkie i krajowe w Lubuskiem mają nawierzchnię czarną i mokrą. Lokalnie możliwe są śliskie odcinki.

Jednak na drogach lokalnych sytuacja może być zupełnie inna. Tu kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wielu regionów w Polsce. Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed gołoledzią dotyczy wojewóztwa lubuskiego. Opady mogą się rozpocząć już około godziny 13.00. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, 26 stycznia, do godziny 10.00.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą powiatów:

gorzowskiego,

krośnieńskiego,

międzyrzeckiego,

słubickiego,

strzelecko-drezdeneckiego,

sulęcińskiego,

świebodzińskiego

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczą powiatów: