Muzyka, licytacje i pomaganie w drodze — po zielonogórskich sołectwach jeździ dziś Mobilna Scena Otwartych Serc. To specjalnie przygotowany tir, ozdobiony motywami 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mobilna Scena Otwartych Serc zatrzyma się m.in. na Łężycy, Raculi, Kiełpinie i Zatoniu. – Na każdym przystanku scena na kółkach zamienia się w miejsce krótkich koncertów i licytacji – mówi Piotr Szymczak z zielonogórskiego sztabu WOŚP:

WOŚP-owy tir będzie obecny w mieście do godziny 17:30.