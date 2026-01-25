Kilkadziesiąt osób punktualnie o 8.30 wskoczyło dziś do lodowatej wody przy hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze.

Trwa morsowanie, jedno z wydarzeń towarzyszących 34. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy zanurzają się w dwóch dużych basenach wypełnionych zimną wodą i kostkami lodu:

Z morsami rozmawiał nasz reporter Bartosz Schaefer.

O godzinie 10.00 spod Centrum Rekreacyjno-Sportowego wystartuje bieg „Policz się z Cukrzycą”. Godzinę później, o 11.00, ruszy granie na małej scenie WOŚP na hali CRS. W programie nie zabraknie licytacji i koncertów.

Na zielonogórskich ulicach kwestuje dziś ponad 320 wolontariuszy. Pieniądze zebrane podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci.