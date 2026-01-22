Pierwsza część muzycznej opowieści o pianiście i matematyku Piotrze Pawlaku – uczestniku trzech kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Szczególnie w tym ostatnim, ubiegłorocznym zdobył uznanie docierając do półfinału i zyskując miano faworyta publiczności. Wyróżnił się grą nacechowaną młodzieńczym entuzjazmem. ale jednocześnie dojrzałością artystyczną i emocjonalnymi interpretacjami dzieł mistrza. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych i budzących emocje melomanów polskich pianistów młodego pokolenia.

W 2016 z wyróżnieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie fortepianu i organów, później Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Otrzymał między innymi pierwszą nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maj Lind w Helsinkach, pierwszą nagrodę oraz nagrodę za najlepszą improwizację na XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt, drugą nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie i finalistą Premio Internazionale Antonio Mormone w Mediolanie. Brał udział w XVII, XVIII oraz XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Koncertował w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. Występował z orkiestrami, m. in. Filharmonii Narodowej, Bałtyckiej, Świętokrzyskiej, Dolnośląskiej, Zielonogórskiej, Fińską Radiową Orkiestrą Symfoniczną. Koncertował na takich scenach jak Filharmonia Berlińska, Filharmonia Petersburska, Filharmonia Narodowa, Sala Verdi w Mediolanie czy Teatr La Scala oraz na licznych festiwalach.

Jest też laureatem także krajowych olimpiad z matematyki, informatyki i historii muzyki, dwukrotnym brązowym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w RPA i w Tajlandii, dwukrotnym srebrnym medalistą Międzynarodowych Zawodów Matematycznych „Romanian Masters in Mathematics”, trzykrotnym złotym medalistą na Międzynarodowym Konkursie Matematycznym dla Studentów Uniwersytetów w Bułgarii oraz zwycięzcą 12. Międzynarodowej Internetowej Olimpiady na Uniwersytecie w Ariel.

W chwili obecnej po udziale w konkursie chopinowskim korzystając z niesamowitej popularności bardzo dużo koncertuje. Z tego i my skorzystaliśmy nagrywając materiał do reportażu podczas przygotowań do występu z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej. Kontynuuje też studia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowując się do doktoratu z matematyki.

FOTO: portretowe – Agnieszka Wira, koncertowe – Filharmonia Zielonogórska. Dziękujemy za udostępnienie.