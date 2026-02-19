Wracają adopcje w zielonogórskim schronisku po wirusie parwowirozy. Mieszkańcy mogą przygarniać psy i koty zarówno na stałe, jak i do domów tymczasowych. Dodatkowo przytulisko apeluje o dostarczanie niezbędnych artykułów, m.in. karmy, żwirków dla kotów i posłanek.

Jak mówi Wiktoria Stein, pracowniczka zielonogórskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, adopcje były wstrzymane na kilka tygodni:

– Pomoc rzeczowa od Zielonogórzan pomaga nam w prowadzeniu przytuliska – dodaje Wiktoria Stein:

Dodajmy, że Zielonogórzanie mają także możliwość wyprowadzania psów na spacery, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.