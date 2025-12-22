Zielonogórski amfiteatr doczeka się modernizacji. W poniedziałek podpisano umowę na realizację remontu. Wartość inwestycji to ponad 56 milionów złotych z czego 35 milionów pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej, a 8 milionów to pieniądze pozyskane od ministerstwa.

Nowy obiekt będzie mógł pomieścić 3000 osób, W ramach prac przebudowana zostanie widownia, scena i zaplecze artystyczne. Powstanie również nowe zadaszenie membranowe.

O szczegółach inwestycji opowiada Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

– Dziękuję każdemu, kto przyczynił się do podpisania tej umowy – mówi radny Janusz Rewers, twórca grupy „Ratujmy amfiteatr w Zielonej Górze”:

Bartosz Kaźmierczak, dyrektor rejonu wykonawcy remontu, informuje, że na miejscu przeprowadzone zostaną również prace związane z dojazdem do amfiteatru:

– Mamy wiele pomysłów na zagospodarowanie nowej sceny – zapewnia Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

Od momentu podpisania umowy, wykonawca ma 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji oraz 22 miesiące na zrealizowanie prac budowlanych.

