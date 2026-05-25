Nowy właściciel sławskiego zespołu parkowo-pałacowego rozpoczął prace związane z rewitalizacją nieruchomości z początku XVIII wieku. Wcześniej zabytkowy budynek został wewnątrz posprzątany, a park uporządkowany.

– Na razie nie zdradzamy naszych planów – mówi Anna Hajduk-Baruch.

Pałac w Sławie ma trzy tysiące metrów kwadratowych powierzchni i zbudowany został na 4,5 hektarowej działce. Po wojnie mieścił się w nim dom dziecka, ale kilkanaście lat temu został sprzedany przez wschowskie starostwo. Od tego czasu nie miał szczęścia do kolejnych właścicieli.