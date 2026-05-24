800 kolarzy stanęło na starcie wyścigu „Lubuskie warte zachodu”. Trasa rozpoczynała się dzisiaj w Zaborze i prowadziła wzdłuż lubuskich winnic. Uczestnicy mieli do pokonania kilka pętli o długości 31 kilometrów, w zależności od kategorii.
W kolarskich zmaganiach wzięli udział miłośnicy dwóch kółek z całej Polski, m.in. z Darłowa, Kielc i Krakowa:
Dodajmy, że w ramach dwóch dni zmagań odbył się Międzynarodowy Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Mistrzostwa Polski Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Otwarte Lubuskie Mistrzostwa Amatorów.